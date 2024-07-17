Мората прошел медосмотр в «Милане»: «Меня ждут лучшие годы в карьере»

Капитан сборной Испании Альваро Мората прошел медосмотр перед подписанием контракта с «Миланом».

«Я знаю, что меня ждут лучшие годы в карьере, и я хочу перейти в этот великий клуб.

Вы всегда относились ко мне с невероятным уважением, поэтому я с нетерпением жду начала отпуска в Италии, тренировок с командой и возвращения в серию А», — приводит слова Мораты El Partidazo de COPE.

Последним клубом Мораты был мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне форвард принял участие в 32 матчах «матрасников» в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость Мораты оценивается в 16 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.