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Италия

Сегодня, 09:30

Ананидзе считает, что Кварацхелии не стоит спешить с переходом в чемпионат Англии

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что выступающему за «Наполи» Хвиче Кварацхелии не стоит спешить с переходом в один из ведущих клубов английской премьер-лиги.

— Я знаю о вариантах, которые у него есть. Да, это английские топ-клубы. Но, считаю, минимум еще на год ему нужно остаться в «Наполи»: выиграть чемпионат Италии, доказать всем в следующем сезоне, а потом уйти в один из сильнейших клубов мира, — сказал Ананидзе.

По мнению Ананидзе, Кварацхелия способен стать лучшим игроком в истории грузинского футбола.

— У него все для этого есть. Пока этот негласный титул держит Каха Каладзе. Но Хвича вполне способен его перехватить, — добавил Ананидзе.

Кварацхелия в 2019 году на правах аренды из «Рустави» выступал за «Локомотив», после чего подписал долгосрочный контракт с «Рубином». В марте 2022 года контракт был расторгнут, и футболист транзитом через батумское «Динамо» оказался в «Наполи». В текущем сезоне Кварацхелия забил 9 голов и сделал 12 голевых передач в 20 матчах серии А и Лиги чемпионов.

Джано Ананидзе и&nbsp;Артем Дзюба. «Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе
Джано Ананидзе
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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