Анчелотти, Аллегри или Монтелла могут возглавить «Рому» летом

«Рома» занимается поиском нового главного тренера команды, сообщает журналист Анджело Манджанте.

По информации источника, руководство римлян хочет назначить итальянца следующим главным тренером команды. В шорт-лист входят Карло Анчелотти («Реал»), экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Винченцо Монтелла (сборная Турции), который ранее уже работал в «Роме».

Назначение ожидается в конце сезона. Действующий тренер римлян Клаудио Раньери в конце сезона покинет пост и получит руководящую должность в клубе.

После 15 матчей «Рома» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской серии А.