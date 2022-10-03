Анчелотти: «Кварацхелия — особенный игрок. Мы следили за ним, когда я был в «Наполи»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выступления «Наполи» в текущем сезоне, а также об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» приобрел несколько очень хороших игроков. Сегодня сложно предсказать, на что он способен. Безусловно, новички сделали команду непредсказуемой. Кварацхелия стал сюрпризом? Для тех, кто его не знал. Мы уже следили за ним, когда я был в «Наполи». Он особенный игрок", — приводит слова Анчелотти Rai Sport.

Анчелотти возглавлял «Наполи» с мая 2018 по декабрь 2019 года.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Также он забил 2 гола в двух играх за сборную Грузии.