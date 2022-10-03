Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:06

Анчелотти: «Кварацхелия — особенный игрок. Мы следили за ним, когда я был в «Наполи»

Сергей Разин
корреспондент
Хвича Кварацхелия.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от выступления «Наполи» в текущем сезоне, а также об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Наполи» приобрел несколько очень хороших игроков. Сегодня сложно предсказать, на что он способен. Безусловно, новички сделали команду непредсказуемой. Кварацхелия стал сюрпризом? Для тех, кто его не знал. Мы уже следили за ним, когда я был в «Наполи». Он особенный игрок", — приводит слова Анчелотти Rai Sport.

Анчелотти возглавлял «Наполи» с мая 2018 по декабрь 2019 года.

В текущем сезоне Кварацхелия провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи. Также он забил 2 гола в двух играх за сборную Грузии.

Карло Анчелотти
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суперзвезду российской гимнастики забрали под венец с Олимпийского бала
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Аллегри: «Ювентус» сократил отставание от лидеров в прошлом сезоне, сможет сделать это снова»

Костич прокомментировал первый гол за «Ювентус»