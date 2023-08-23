Анчелотти оценил работу Моуринью в «Роме»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил работу Жозе Моуринью, возглавляющего «Рому».

«Это не удивляет, потому что Моуринью — честный человек и отличный тренер. Он смог создать потрясающую связь с фанатами, это плюс. Он добился успеха с командой, которую не включали в число лучших», — приводит слова Анчелотти Football Italia.

60-летний специалист возглавляет «Рому» с июля 2021 года. С сезоне-2021/22 он выиграл Лигу Конференций. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2024 года.