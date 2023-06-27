Форвард «Ромы» Белотти: «Я очень горжусь быть частью клуба»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал свое продление контракта с римской командой.

25 июня римляне продлили соглашение с 29-летним итальянским форвардом.

«Это невероятное чувство. Когда я впервые приехал в Тригорию, меня действительно поразило величие этой команды, болельщиков и Рима. Вы должны быть внутри, чтобы полностью почувствовать это. Я очень горжусь быть частью клуба. Я считаю это продление контракта логическим продолжением моего пути, который я начал здесь год назад», — приводит слова Белотти пресс-служба «Ромы».

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.