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Италия

Сегодня, 08:35

Форвард «Ромы» Белотти: «Я очень горжусь быть частью клуба»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Андреа Белотти прокомментировал свое продление контракта с римской командой.

25 июня римляне продлили соглашение с 29-летним итальянским форвардом.

«Это невероятное чувство. Когда я впервые приехал в Тригорию, меня действительно поразило величие этой команды, болельщиков и Рима. Вы должны быть внутри, чтобы полностью почувствовать это. Я очень горжусь быть частью клуба. Я считаю это продление контракта логическим продолжением моего пути, который я начал здесь год назад», — приводит слова Белотти пресс-служба «Ромы».

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Андреа Белотти
Футбол
ФК Рома
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