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Италия

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Пирло — о назначении в «Сампдорию»: «Не могу обещать, что мы сразу вернемся в cерию А»

Виталий Косик
Корреспондент
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Итальянский специалист Андреа Пирло прокомментировал назначение главным тренером «Сампдории».

«Я благодарю президента клуба и владельцев за такую отличную возможность. Для меня тренировать «Сампдорию» все равно что работать в клубе серии А. В Турции я хотел начать все с нуля, и мы проделали хорошую работу. Это помогло мне вырасти как тренеру. Сейчас я намного опытнее. Сейчас мы не можем обещать, что сразу вернемся в серию А, но это должно быть нашей мечтой», — цитирует Пирло Corriere dello Sport.

«Сампдория» по итогам минувшего сезона заняла последнее место в серии А и вылетела во второй по силе дивизион Италии.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Сампдория
серия А
0
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