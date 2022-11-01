В «Венеции» Черышева произошла смена главного тренера

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Андреа Сончин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича, сообщает официальный сайт команды.
В нынешнем сезоне итальянской серии B «Венеция» выиграла 2 из 11 матчей и с 9 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице.
Сончин уже исполнял обязанности главного тренера клуба в последних пяти турах Серии А в прошлом сезоне после увольнения Паоло Дзанетти. Он также тренирует молодежную команду «Венеции».
Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.
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