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Италия

Сегодня, 19:17

В «Венеции» Черышева произошла смена главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Андреа Сончин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Венеции» после увольнения хорватского специалиста Ивана Яворчича, сообщает официальный сайт команды.

В нынешнем сезоне итальянской серии B «Венеция» выиграла 2 из 11 матчей и с 9 очками идет на 18-м месте в турнирной таблице.

Сончин уже исполнял обязанности главного тренера клуба в последних пяти турах Серии А в прошлом сезоне после увольнения Паоло Дзанетти. Он также тренирует молодежную команду «Венеции».

Напомним, что за команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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