Андрей Канчельскис: «Барселона» может снова заинтересоваться Миранчуком»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на информации о том, что «Барселона» интересовалась российским полузащитником Алексеем Миранчуком, когда он выступал в «Локомотиве».

«Барселона» интересовалась Миранчуком в 2019 году, а сейчас 2023-й. У них уже новый спортивный директор, поэтому непонятно, кто сейчас нужен клубу. Но все может случиться, «Барселона» может снова заинтересоваться Миранчуком, теоретически же все возможно.

Вообще, не удивлен, что каталонцы интересовались Алексеем, не только же его из российских футболистов когда-то просматривала «Барселона». Здорово, что нашими игроками интересуются. Чем больше российских футболистов будет играть в Европе, тем лучше это будет для сборной и самих игроков», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Полузащитник в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 18 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.