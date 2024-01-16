Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:08

Канчельскис — об увольнении Моуринью из «Ромы»: «Без работы он не останется. Слуцкий не остался же»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Немного странно увольнять в середине сезона, целесообразнее было бы это сделать в конце. Но это прихоть руководителей, на то они и руководители. Да, они девятые, но отрыв от пятого места не такой большой. Можно было бы дать шанс доиграть и попытаться побороться за пятое место. Но сейчас нужен новый тренер, новая концепция и новые игроки. Без работы Моуринью точно не останется. Слуцкий без работы не остается же. Жозе сделал себе хороший имидж в прошлом. Он везде работу найдет», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 20 туров «Рома» идет девятой в серии А с 29 очками. Специалист тренировал клуб с лета 2021 года, выиграв Лигу конференций и дойдя до финала Лиги Европы.

Андрей Канчельскис
ФК Рома
Жозе Моуринью
3
Обсудить
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Предстал в ленивой версии». В Италии критикуют Миранчука за матч с «Фрозиноне»

Де Росси рассматривают в качестве замены Моуринью как исполняющего обязанности