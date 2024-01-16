Канчельскис — об увольнении Моуринью из «Ромы»: «Без работы он не останется. Слуцкий не остался же»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «Ромы».

«Немного странно увольнять в середине сезона, целесообразнее было бы это сделать в конце. Но это прихоть руководителей, на то они и руководители. Да, они девятые, но отрыв от пятого места не такой большой. Можно было бы дать шанс доиграть и попытаться побороться за пятое место. Но сейчас нужен новый тренер, новая концепция и новые игроки. Без работы Моуринью точно не останется. Слуцкий без работы не остается же. Жозе сделал себе хороший имидж в прошлом. Он везде работу найдет», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 20 туров «Рома» идет девятой в серии А с 29 очками. Специалист тренировал клуб с лета 2021 года, выиграв Лигу конференций и дойдя до финала Лиги Европы.