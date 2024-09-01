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Сегодня, 06:52

Конте раскритиковал сроки трансферного окна: «Это абсурд»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антони Конте раскритиковал сроки трансферного окна.

«Это абсурд. Приходится тренировать игроков, которые собираются уходить, и ждать игроков, с которыми ты никогда не работали и не знаешь, в каком состоянии они будут, когда приедут. Футбол постоянно развивается, но кто-то должен обратить внимание на это нелепое правило, которое вредит всем тренерам и клубам.

В матче с «Пармой» у нас на скамейке не было ни одного полузащитника, так как вчера Дженнаро Яккарино и Коли Сако ушли в аренду. Нам пришлось молиться, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Ангиссой. Надеюсь, в будущем все изменится, раз уж все готовы менять форматы и правила. Лукаку провел две тренировки, Нерес прибыл совсем недавно, и теперь мы постараемся максимально использовать перерыв. При этом Мактоминей и Гилмор появятся у нас только на следующей неделе, так что работать в таком ключе становится очень сложно», — приводит слова Конте Football Italia.

Летнее трансферное окно в Италии закрылось 31 августа.

 
Жоау Феликс, Килиан Мбаппе и&nbsp;Федерико Кьеза. Главные сделки трансферного окна в Европе. Большой обзор самых значимых переходов лета

 

Источник: Football Italia
Антонио Конте
ФК Наполи
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