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Италия

Сегодня, 08:20

Кассано: «Интер» должен уволить Индзаги»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано считает, что руководство «Интера» должно уволить главного тренера команды Симоне Индзаги.

«В клубе творится какой-то бред. Они верят в Индзаги из-за выхода в финал Лиги чемпионов и игнорируют неудачу в серии А. Для «Интера» недопустимо так выступать в чемпионате. Я считаю, что после такого Индзаги должен быть уволен», — передает слова Кассано Bobo TV.

«Интер» располагается на третьей строчке в турнирной таблице серии А, набрав 66 очков за 36 матчей. В финале Лиги чемпионов команда сыграет против «Манчестер Сити».

Антонио Кассано
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
серия А
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