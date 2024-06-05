Сегодня, 13:20
Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал свое назначение.
Клуб объявил о подписании контракта с Конте 5 июня. Соглашение рассчитано на три сезона.
«Наполи» — это клуб мирового значения. Я счастлив и взволнован возможностью занять место на тренерском мостике команды. Я определенно могу обещать одно: сделаю все возможное для роста команды и клуба», — приводит слова Конте официальный сайт неаполитанцев.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в марте прошлого года. До этого итальянец тренировал «Интер», «Челси», сборную Италии, «Ювентус», «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».
В минувшем сезоне неаполитанцы заняли десятое место в серии А. С февраля с командой работал итальянец Франческо Кальцона.