Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
2 ноября, 09:34

Конте о ничьей с «Комо»: «Интенсивный матч европейского уровня»

Руслан Минаев

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Комо» (0:0) в 10-м туре Серии А.

«Матч прошел на очень интенсивном уровне. Многие считают «Комо» маленьким клубом только потому, что он называется «Комо», но это настоящая команда, которая отлично выступает. Стоит похвалить и их, и нас, потому что мы показали серьезную игру, несмотря на трудности с составом.

Это был матч европейского уровня, в котором ни одна из команд не отсиживалась на своей половине поля. Сегодня я гораздо счастливее, чем после некоторых побед, потому что получил реакцию от поистине настоящей команды», — цитирует Football Italia слова Конте с пресс-конференции.

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу Серии А с 22 очками, «Комо» идет на шестой строчке с 17 очками.

Антонио Конте
ФК Комо
ФК Наполи
