Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 05:15

Конте: «Наполи» мог бы сыграть с «Пармой» намного лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал игру нападающего Ромелу Лукаку в 3-м туре серии А с «Пармой» (2:1). Лукаку забил в дебютном матче.

«Когда Лукаку забил гол, я сразу же сказал ребятам вернуться в полузащиту и быстро начать все сначала, потому что это был всего лишь ничейный счет, и нам нужно было продолжать. Мы могли бы сыграть намного лучше, если бы не пропустили гол, но мы взяли три очка, прекрасно понимая, что нам предстоит еще много работы», — приводит слова Конте Football Italia.

«Наполи» набрал 6 очков в 3 турах и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Парма» с 4 баллами находится на 9-й строчке.

 
Ромелу Лукаку радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Пармы&raquo;. Дикий камбэк «Наполи»: Лукаку и Ангисса забили на 90+2-й и 90+6-й минутах — полевому игроку в воротах!

 

Источник: Football Italia
Антонио Конте
Ромелу Лукаку
ФК Наполи
ФК Парма
0
Читайте также
Папин vs Валера: бой, когда не хочется смотреть на ринг-герлз
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя