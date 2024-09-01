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Сегодня, 05:55

Конте: «Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше»

Ана Горшкова
Корреспондент
Антонио Конте.
Фото Reuters
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Виктора Осимхена.

«Как вы все знаете, наша трансферная деятельность была заторможена из-за некоторых ситуаций. Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше, но то, что произошло, уже не изменить, и мы двигаемся дальше», — приводит слова Конте Football Italia.

Виктор Осимхен. Катастрофа Осимхена: трансфер из «Наполи» сорван, клуб вывел его из заявки и отдал 9-й номер Лукаку

25-летний нигериец был интересен «Аль-Ахли» и «Челси». Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 голов и сделал 18 результативных передач.

Источник: Football Italia
Антонио Конте
Виктор Осимхен
ФК Наполи
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