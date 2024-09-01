Конте: «Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше»

Сегодня, 05:55
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал несостоявшийся трансфер нападающего Виктора Осимхена.
«Как вы все знаете, наша трансферная деятельность была заторможена из-за некоторых ситуаций. Если бы нам удалось продать Осимхена, ситуация была бы лучше, но то, что произошло, уже не изменить, и мы двигаемся дальше», — приводит слова Конте Football Italia.
25-летний нигериец был интересен «Аль-Ахли» и «Челси». Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. Он провел за команду 133 матча, забил 76 голов и сделал 18 результативных передач.