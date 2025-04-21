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Конте может уйти из «Наполи»: «Мне нужно уважение, не могу жить надеждой на чудеса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

«Я счастлив в Неаполе, как и моя семья, потому что здесь солнечно, прекрасная еда, гостеприимные люди, но это моя личная жизнь, и я не могу просто довольствоваться этим.

Я беру на себя ответственность. Вы, журналисты, первые возлагаете ее на меня, говоря, что команда должна побеждать с Конте на тренерской скамейке. Поскольку вы возлагаете эту ответственность, я не хочу подводить болельщиков. Не могу жить надеждой на чудеса, а не планированием.

Я восхищаюсь президентом клуба (Аурелио Де Лаурентисом. — прим. «СЭ») и уважаю его. Он попросил меня помочь, я это делаю, но фанаты «Наполи» хотят побеждать. Если мы не будем выигрывать, они могут разозлиться. Я должен все просчитывать, я не дурак. Я принимаю большое давление, но мне нужно подходящее оружие для борьбы, иначе это будет резня, а я не хочу, чтобы меня убили.

Я поговорю с президентом, а после посмотрим. Доход от квалификации в Лигу чемпионов скоро поступит, продажа Кварацхелии помогла нам, но теперь мы должны четко поговорить. У меня хорошие отношения с Де Лаурентисом, но мне также нужно уважение», — приводит слова Конте Football Italia.

После 31 тура «Наполи» с 71 очком делит с «Интером» лидерство в турнирной таблице серии А. Конте возглавляет команду с лета 2024 года.

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Антонио Конте
Футбол
ФК Наполи
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