Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 08:00

Антонио Паганин оценил прогресс «Интера» в этом сезоне

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок «Интера» Антонио Паганин рассказал, что думает о прогрессе команды в этом сезоне серии А.

«Интер» подтвердил тренд прошлого сезона и в начале нового, а «Милан» пока что нет, — цитирует Паганина pianetamilan.it.

Паганин выступал за «Интер» с 1990 по 1995 год. Команда идет на 3-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 6 очков. «Милан» с таким же количеством баллов — на 1-й позиции.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
Журналист Карлсон допустил войну между США и Россией в 2024 году
В Польше назвали «Ланцеты» кошмаром для ВСУ
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
7
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
8
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
9
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
10
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
11
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
12
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
13
 Кальяри 2 0 1 1 0-2 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
16
 Болонья 2 0 1 1 1-3 1
17
 Удинезе 2 0 1 1 1-4 1
18
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Сассуоло 2 0 0 2 0-4 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 - : -
1.09 21:45
Рома – Милан
 - : -
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 - : -
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 - : -
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вьери считает, что «Наполи» не станет чемпионом в этом сезоне серии А