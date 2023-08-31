Антонио Паганин оценил прогресс «Интера» в этом сезоне

Бывший игрок «Интера» Антонио Паганин рассказал, что думает о прогрессе команды в этом сезоне серии А.

«Интер» подтвердил тренд прошлого сезона и в начале нового, а «Милан» пока что нет, — цитирует Паганина pianetamilan.it.

Паганин выступал за «Интер» с 1990 по 1995 год. Команда идет на 3-м месте в турнирной таблице серии А, набрав 6 очков. «Милан» с таким же количеством баллов — на 1-й позиции.