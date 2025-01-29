«Цена на Илича завышена». Мнение легендарного спортивного директора «Милана» Ариедо Брайды

Один из самых успешных спортивных директоров в истории итальянского футбола Ариедо Брайда прокомментировал «СЭ» возможный переход 23-летнего полузащитника Ивана Илича из «Торино» в «Спартак».

— В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около 20 миллионов евро, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба, — сказал Брайда. — У каждого игрока есть своя цена, но не абстрактная, а конкретная в определенный период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны» за 17 миллионов евро, когда тот находился на взлете, и от него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка, в случае если она состоится на указанных выше условиях, станет для «Торино» успехом. Что касается «Спартака», то, если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться — значит, с финансами там все хорошо.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.