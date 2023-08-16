Арнаутович: «13 лет назад я был больше фанатом, чем игроком, но теперь я хочу помочь «Интеру» выигрывать»

Австрийский нападающий Марко Арнаутович прокомментировал свое возвращение в «Интер».

Футболист будет выступать за миланский клуб на правах аренды из «Болоньи».

«Я очень счастлив. Для меня большая честь снова играть за «Интер». Я начал здесь 13 лет назад, и был больше фанатом, чем игроком, но теперь я здесь, чтобы помочь команде что-то выиграть», — приводит Football Italia слова Арнаутовича.

Также футболист ответил на вопрос, что изменилось в его жизни с тех пор, как он в последний раз играл за «Интер».

«Многое. Я был немного вспыльчивым 13 лет назад, не особо концентрировался на футболе, но сейчас все совсем по-другому. У меня семья, и все совершенно спокойно. Я также вырос в Италии как личность. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Физически я силен и пришел сюда, чтобы забивать голы», — добавил форвард.

Арнаутович выступал за «Интер» в сезоне-2009/10. Тогда он провел за клуб 3 матча и выиграл в составе миланцев требл.