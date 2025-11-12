«Арсенал» и «Челси» хотят подписать вингера «Милана» Леау

Вингер «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в АПЛ. «Арсенал» и «Челси» заинтересованы в подписании португальского футболиста, сообщает Caught Offside.

«Арсенал» готов предложить за 26-летнего Леау 85 миллионов евро. У «Челси» пока нет конкретного предложения на зимнее трансферное окно, но прошлым летом они предлагали 113 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Миланом» действует до июня 2028 года. Леау в нынешнем сезоне провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал голевую передачу.