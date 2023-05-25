«Арсенал» претендует на форварда «Торино» Санабрию

Нападающий «Торино» Антонио Санабрия находится в сфере интересов «Арсенала», сообщает La Repubblica.

27-летний форвард может обойтись «канонирам» в сумму около 21,5 миллиона фунтов стерлингов. Кроме того, «Арсенал» может столкнуться с конкуренцией со стороны «Милана» и «Наполи», которые также заинтересованы в парагвайце.

В текущем сезоне Санабрия провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.