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Сегодня, 18:22

Артур Мело может перейти из «Ювентуса» в «Сантос» на правах аренды

Сергей Ярошенко
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«Сантос» ведет переговоры по аренде полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, это будет арендное соглашение с опцией выкупа. Также отмечается, что хавбек не против перехода в «Сантос» после новости о трансфере Неймара.

Артур играет за «Ювентус» с лета 2020 года, куда он перешел из «Барселоны». В этом сезоне футболист ни разу не вышел на поле.

Контракт между 28-летним бразильцем и «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Фиорентину», а сезон-2022/23 провел в «Ливерпуле».

Футбол
ФК Сантос
ФК Ювентус
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