Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:11

AS: переход Кейлора Наваса в «Монцу» сорвался

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший голкипер «Реала» и «ПСЖ» Кейлор Навас не перейдет в «Монцу», сообщает AS.

По информации источника, итальянский клуб был настроен позитивно и уже запланировал медосмотр для 37-летнего костариканца, но сделка сорвалась на последнем этапе переговоров.

Сообщается, что теперь «Монца» сконцентрируется на подписании экс-голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, который находится в статусе свободного агента.

Навас покинул «ПСЖ» летом этого года. До этого вратарь выступал за «Ноттингем Форест», мадридский «Реал», «Леванте», «Альбасете» и коста-риканскую «Саприссу».

Кейлор Навас
Футбол
ФК Монца
0
Читайте также
Выступающая за Францию Кирпичникова взяла серебро на Олимпиаде
Шнайдер и Андреева вышли в четвертьфинал Олимпиады-2024
МВД возбудило дело о хищении 400 млн при исполнении госконтрактов для нужд МО РФ
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Триатлонистов вырвало после заплыва по Сене на Олимпиаде
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» подписал Павловича из «Зальцбурга»