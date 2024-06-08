«Асколи» может расстаться с Каррерой

Как стало известно «СЭ», бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может в ближайшее время вновь остаться без работы.

Клуб «Асколи», с которым Каррера вылетел из серии В, ведет переговоры о смене хозяина. Нынешний патрон Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

«Асколи» сыграет в новом сезоне в серии С, и при новых хозяевах у команды будет новый тренер и другие футболисты. Ситуация должна проясниться до конца июня.