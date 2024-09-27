«Асколи» отправил в отставку Массимо Карреру

«Асколи» отправил в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, сообщает пресс-служба клуба Серии С.

На место 60-летнего специалиста назначен экс-игрок «Лацио» Кристиан Ледесма.

Каррера возглавил «Асколи» в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала восемь очков в шести матчах третьего по силе дивизиона Италии.

В России Каррера известен по своей работе в московском «Спартаке» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Во главе с ним красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.