Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Италия. Новости

Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:29

«Асколи» отправил в отставку Массимо Карреру

Telegram Дзен

«Асколи» отправил в отставку итальянского специалиста Массимо Карреру, сообщает пресс-служба клуба Серии С.

На место 60-летнего специалиста назначен экс-игрок «Лацио» Кристиан Ледесма.

Каррера возглавил «Асколи» в марте 2024 года после трехлетней паузы в тренерской карьере. В нынешнем сезоне команда под его руководством набрала восемь очков в шести матчах третьего по силе дивизиона Италии.

В России Каррера известен по своей работе в московском «Спартаке» с августа 2016-го по октябрь 2018 года. Во главе с ним красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

Футбол
ФК Асколи
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
ЦСКА объявил о трансфере Пьянича
Кто лучше — Барко или Батраков? Почему команда Станковича — не фаворит? Что происходит перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Google намерен сохранить в России бесплатные сервисы
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Сегодня
Вчера
Неделя