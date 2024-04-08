Ваноли победил Карреру. Только по оценкам

В воскресенье, 7 апреля, в заключительном матче 32-го тура серии В «Асколи» Массимо Карреры сыграл дома вничью 0:0 с «Венецией» Паоло Ваноли.

Вот какие оценки получили бывшие главные тренеры «Спартака»:

— Ваноли — La Gazzetta dello Sport — 6,0; Corriere dello Sport — 6,0; Tuttosport — 6,0;

— Каррера — La Gazzetta dello Sport — 5,5; Corriere dello Sport — 5,5; Tuttosport — 6,0.

В заявке «Венеции» значился российский хавбек Денис Черышев, но на поле он не вышел.

Команда Ваноли занимает 4-е место с 58 очками. До 2-го, которое дает прямую путевку в серию А, отрыв составляет три очка — его занимает «Комо», третьим идет «Кремонезе» (59 баллов).

У Карреры и Ко 32 очка и 18-е месте — в зоне вылета. Расстояние до стыков за право остаться в серии — три балла.

В следующем «Венеция» примет «Брешию», занимающую 7-е место. «Асколи» отправится на выезд с «Читтаделле» (9-е).