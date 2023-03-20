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Италия

Сегодня, 13:24

«Астон Вилла» планирует приобрести Лукаку летом

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает Fichajes.

Бельгиец выступает за итальянский клуб на правах аренды из «Челси» до конца сезона-2022/23.

Также сообщалось, что в услугах форварда заинтересован «Реал».

По информации издания, руководство «Астон Виллы» видит в нападающем лидера команды и планирует строить новый проект вокруг игрока.

В текущем сезоне 29-летний бельгиец сыграл за «Интер» 38 матчей, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 55 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Интер (Интернационале)
ФК Реал
ФК Челси
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