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«Аталанта» — «Болонья»: онлайн-трансляция матча Кубка Италии

«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в 1/4 финала Кубка Италии 4 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джанпьеро Гасперини, главный тренер ФК «Аталанта».
Фото Reuters
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«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в матче 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 4 февраля. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аталанта» — «Болонья» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

Италия. Кубок. 1/4 финала.
04 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Болонья

Кубок Италии стартовал 3 августа 2024-го и завершится 12 мая 2025-го. Действующим чемпионом турнира является «Ювентус».

Кубок Италии по футболу: результаты и турнирная таблица в актуальном виде в разделе нашего сайта

Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
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