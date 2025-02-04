«Аталанта» сыграет с «Болоньей» в матче 1/4 финала Кубка Италии во вторник, 4 февраля. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Аталанта» — «Болонья» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 22.55 мск.

Италия. Кубок. 1/4 финала.

04 февр, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)

Кубок Италии стартовал 3 августа 2024-го и завершится 12 мая 2025-го. Действующим чемпионом турнира является «Ювентус».

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