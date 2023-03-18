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Италия

Сегодня, 00:41

«Аталанта» вырвала победу у «Эмполи»

Евгений Козинов
Корреспондент
17 марта. «Аталанта» — «Эмполи» — 2:1.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» переиграла «Эмполи» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В конце первого тайма гостям удалось открыть счет. Забитым голом отметился нигерийский защитник Тайронн Эбюэхи.

Сразу после перерыва хозяева отыгрались благодаря мячу полузащитника Мартена Де Рона. В концовке встречи 20-летний датский нападающий Расмус Хойлунд вышел на замену и принес своей команде победу, забив точно в девятку.

«Атланта» набрала 45 очков и осталась на 6-м месте в турнирной таблице. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 28 очков.

Италия. Серия А. 27-й тур
17 мар, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
2:1
Эмполи
Футбол
ФК Аталанта
ФК Эмполи
серия А
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