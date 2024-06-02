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2 июня, 17:30

«Аталанта» — «Фиорентина»: смотреть матч чемпионата Италии

«Аталанта» сыграет с «Фиорентиной» в перенесенном матче чемпионата Италии 2 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» примет «Фиорентину» в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Италии в воскресенье, 2 июня. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния "Аталанта" — «Фиорентина» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru. Также игру можно посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 37-ти туров серии А «Аталанта» набрала 69 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 57 баллами располагается на 8-й строчке первенства страны.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Фиорентина
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