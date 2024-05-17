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Сегодня, 14:43

«Аталанта» готова продать Копмейнерса за 60 миллионов евро

Владислав Корегин
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Полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс может покинуть команду по окончании сезона-2023/24, сообщает Tutto Atalanta.

Согласно данным источника, руководство «бергамасков» готово рассмотреть вариант с продажей 26-летнего нидерландца за 60 миллионов евро ближайшим летом. В подписании хавбека заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус».

Копмейнерс перешел в «Аталанту» летом 2021 года. В текущем сезоне футболист отыграл 48 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.

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