«Аталанта» готова продать Копмейнерса за 60 миллионов евро

Полузащитник «Аталанты» Тен Копмейнерс может покинуть команду по окончании сезона-2023/24, сообщает Tutto Atalanta.

Согласно данным источника, руководство «бергамасков» готово рассмотреть вариант с продажей 26-летнего нидерландца за 60 миллионов евро ближайшим летом. В подписании хавбека заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус».

Копмейнерс перешел в «Аталанту» летом 2021 года. В текущем сезоне футболист отыграл 48 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.