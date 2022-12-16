«Аталанта» имеет опцию продления контракта с Миранчуком до 2026 года. «Торино» хочет выкупить права на игрока

«Торино» рассматривает вариант выкупа полузащитника Алексея Миранчука, который выступает за клуб на правах аренды, у «Аталанты», сообщает Tuttosport.

Туринский клуб должен заплатить за 27-летнего россиянина около 12 миллионов евро.

Контракт Миранчука с «Аталантой» был заключен до 30 июня 2024 года, но теперь выяснилось, что клуб из Бергамо прописал одностороннее право продлить контракт до 2026 года. Это осложняет переговорный процесс и не позволяет «Торино» сбить цену за игрока.

В нынешнем сезоне хавбек провел в серии А 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.