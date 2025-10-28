Видео
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Футбол
Италия

28 октября, 19:45

«Аталанта» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Аталанта» и «Милан» встретятся в матче чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Аталанта» и «Милан» встретятся в матче девятого тура итальянской серии А во вторник, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Аталанта» — «Милан» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.
28 октября, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
1:1
Милан

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне с ретрансляцией федерального канала.

«Аталанта» набрала 12 очков в восьми турах чемпионата Италии, «Милан» — 17 очков. В восьмом туре «Аталанта» сыграла вничью с «Кремонезе» (1:1), а «Милан» — с «Пизой» (2:2).

