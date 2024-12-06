«Аталанта» примет «Милан» в рамках 15-го тура чемпионата Италии по футболу в пятницу, 6 декабря. Игра состоится на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Аталанта» — «Милан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры серии А из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 14-ти туров серии А команда из Бергамо набрала 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице. Миланский клуб с 22-я баллами идет на седьмой строчке чемпионата Италии.

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