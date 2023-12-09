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Италия

Сегодня, 21:59

Голевая передача Миранчука принесла «Аталанте» победу над «Миланом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Аталанта» обыграла «Милан» — 3:2.
Фото Reuters
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«Аталанта» на домашнем поле обыграла «Милан» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 3:2.

Первый гол в игре забил нападающий хозяев Адемола Лукман на 38-й минуте. Через 7 минут форвард гостей Оливье Жиру сравнял счет.

Во втором тайме Лукман забил второй гол «Аталанты» (55-я минута). Однако команде не удалось удержать счет 2:1 и на 80-й минуте нападающий «Милана» Лука Йович сравнял.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 82-й минуте, заменив автора дубля Лукмана.

На 90+3-й минуте защитник «Милана» Давиде Калабрия получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через две минуты форвард «Аталанты» Луис Муриэль забил гол с передачи Миранчука и принес команде победу.

Клуб из Бергамо прервал серию из четырех матчей без побед в серии А (3 поражения и 1 ничья) и занимает седьмое место в турнирной таблице (23 очка). «Милан» располагается на третьей строчке с 29 баллами.

Италия. Серия А. 15-й тур
09 дек, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:2
Милан

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Милан
0
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