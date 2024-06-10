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Сегодня, 00:44

«Аталанта» намерена выкупить Де Кетеларе у «Милана» за 22 миллиона евро

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Аталанты» Шарль Де Кетеларе, арендованный у «Милана», может остаться в клубе из Бергамо, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, «Аталанта» намерена выкупить 23-летнего бельгийца за 22 миллиона евро, однако хочет убрать пункт о бонусах в 4 миллиона евро и пункт о 10 процентах миланцам на будущую продажу.

«Аталанта» арендовала Де Кетеларе у «Милана» в августе 2023 года. На счету полузащитника 50 матчей, в которых он забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

ФК Аталанта
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