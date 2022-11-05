«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче лидеров серии А

«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающего бергамасков Адемола Лукман, который реализовал пенальти.

Но еще до перерыва «Наполи» усилиями нападающего Виктора Осимхена и полузащитника Эльифа Эльмаса вышел вперед.

Напомним, что полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия из-за травмы пропускал эту встречу.

«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).