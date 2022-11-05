«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче лидеров серии А

Сегодня, 21:52
«Наполи» одержал волевую победу над «Аталантой» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В первом тайме счет открыл нападающего бергамасков Адемола Лукман, который реализовал пенальти.
Но еще до перерыва «Наполи» усилиями нападающего Виктора Осимхена и полузащитника Эльифа Эльмаса вышел вперед.
Напомним, что полузащитник неаполитанцев Хвича Кварацхелия из-за травмы пропускал эту встречу.
«Наполи» набрал 35 очков и упрочил лидерство в серии А. «Аталанта» пока остается на втором месте (27 очков).
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