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Сегодня, 03:14

«Аталанта», «Наполи» и «Торино» интересуются Анджорином

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Эмполи» Тино Анджорин может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 23-летнего англичанина претендуют «Аталанта», «Наполи» и «Торино». В случае трансфера бывший клуб игрока «Челси» получит 50 процентов от продажи.

В первой половине сезона-2021/22 Анджорин был арендован «Локомотивом» у «Челси». За московский клуб полузащитник забил один гол в 9 матчах.

В текущем сезоне Анджорин провел 15 матчей, в которых сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

ФК Эмполи
Фаустино Анджорин
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