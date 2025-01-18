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Сегодня, 21:00

«Аталанта» — «Наполи»: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

«Аталанта» и «Наполи» проведут матч в 21-м туре чемпионата Италии 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Аталанта» и «Наполи» проведут матч в 21-м туре чемпионата Италии в субботу, 18 января. Матч на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» в Бергамо (Италия) начнется в 22.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 22.35 мск. Кроме того, на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» игра пройдет в ретрансляции эфира федерального канала (сервисы доступны по подписке).

За ключевыми событиями и результатом игры «Аталанта» — «Наполи» можно следить в матч-центре «СЭ».

Италия. Серия А. 21-й тур
18 янв, 22:45. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Наполи

В чемпионате Италии-2024/25 «Аталанта» после 20 туров набрала 43 очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. У «Наполи» — 47 очков и первое место.

ФК Аталанта
ФК Наполи
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