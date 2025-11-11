«Аталанта» объявила о назначении Палладино новым главным тренером

11 ноября, 17:17
Раффаэле Палладино стал новым главным тренером «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.
Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца июня 2027 года. В его тренерский штаб войдут Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Никола Рива, Андреа Рампони и Маттиа Казелла.
В сезоне-2024/25 Палладино возглавлял «Фиорентину». Летом он покинул клуб после разногласий с руководством.
10 ноября бергамаски объявили об отставке Ивана Юрича, который работал с командой с 6 июня. После 11 туров «Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ну может хоть что то сделает,а то неплохая команда катится черти куда...
