11 ноября, 17:17

«Аталанта» объявила о назначении Палладино новым главным тренером

Алина Савинова
Раффаэле Палладино.
Фото Global Look Press

Раффаэле Палладино стал новым главным тренером «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца июня 2027 года. В его тренерский штаб войдут Стефано Читтерио, Федерико Пелузо, Фабио Кораби, Никола Рива, Андреа Рампони и Маттиа Казелла.

В сезоне-2024/25 Палладино возглавлял «Фиорентину». Летом он покинул клуб после разногласий с руководством.

10 ноября бергамаски объявили об отставке Ивана Юрича, который работал с командой с 6 июня. После 11 туров «Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

  • zg

    Ну может хоть что то сделает,а то неплохая команда катится черти куда...

    11.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    ФК Аталанта
    Серия А
