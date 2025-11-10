«Аталанта» объявила об отставке Юрича

10 ноября, 19:37
Хорватский специалист Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.
Вместе с 50-летним Юричем «Аталанту» покинул его тренерский штаб в лице Маттео Паро, Мигела Велозу, Паоло Барберо, Степана Остоича и Микеле Ореккьо.
Юрич возглавил «Аталанту» 6 июня. Всего за полтора года хорват сменил четыре команды: в прошлом сезоне он работал в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне».
«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в серии А на протяжении 8 матчей подряд.
Gena34
Вот у кого дела совсем плохи,так это у Фиорентины,команда которая играет в еврокубках в этом сезоне,в чемпионате последнее место и ни одной победы.
11.11.2025
Юрий Колотовкин
И над всем этим призрак Олег Иваныча)
10.11.2025
Максим Черный
а вместо него кто будет? петрович? или саныч?
10.11.2025
DemolisherAjax
Уже писали,что пора в Спартак ? Ну все равно поддержу - бегом в Спартак :) Станкович,Юрич,Михалыч - какая уже разница :)
10.11.2025
NoName
Иван Юрич, давай в Спартак! И у ветеранов не будет вопросов. Юрич - свой))
10.11.2025
Симон Вирсаладзе
С другой стороны, и поражений-то всего два. Причём только в двух последних турах. Но очень много ничьих.
10.11.2025
Golfer
Болельщики "Урала" замерли в нетерпении
10.11.2025
maxbeast
Наш человек. Пора в Спартак)))
10.11.2025