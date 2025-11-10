Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Италия

10 ноября, 19:37

«Аталанта» объявила об отставке Юрича

Алина Савинова
Иван Юрич.
Фото Global Look Press

Хорватский специалист Иван Юрич уволен с поста главного тренера «Аталанты», сообщает пресс-служба клуба.

Вместе с 50-летним Юричем «Аталанту» покинул его тренерский штаб в лице Маттео Паро, Мигела Велозу, Паоло Барберо, Степана Остоича и Микеле Ореккьо.

Юрич возглавил «Аталанту» 6 июня. Всего за полтора года хорват сменил четыре команды: в прошлом сезоне он работал в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне».

«Аталанта» с 13 очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда не побеждает в серии А на протяжении 8 матчей подряд.

8

  • Gena34

    Вот у кого дела совсем плохи,так это у Фиорентины,команда которая играет в еврокубках в этом сезоне,в чемпионате последнее место и ни одной победы.

    11.11.2025

  • Юрий Колотовкин

    И над всем этим призрак Олег Иваныча)

    10.11.2025

  • Максим Черный

    а вместо него кто будет? петрович? или саныч?

    10.11.2025

  • DemolisherAjax

    Уже писали,что пора в Спартак ? Ну все равно поддержу - бегом в Спартак :) Станкович,Юрич,Михалыч - какая уже разница :)

    10.11.2025

  • NoName

    Иван Юрич, давай в Спартак! И у ветеранов не будет вопросов. Юрич - свой))

    10.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    С другой стороны, и поражений-то всего два. Причём только в двух последних турах. Но очень много ничьих.

    10.11.2025

  • Golfer

    Болельщики "Урала" замерли в нетерпении

    10.11.2025

  • maxbeast

    Наш человек. Пора в Спартак)))

    10.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Иван Юрич
    Футбол
    ФК Аталанта
    Серия А
    Читайте также
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя