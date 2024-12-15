«Аталанта» после победы над «Калгари» выложила ролик с русской песней

Пресс-служба «Аталанты» после победы в матче 16-го тура чемпионата Италии над «Кальяри» (1:0) выложила ролик с русской песней.

Бергамаски опубликовали видео с уткой, на которой наложен логотип «Аталанты», которая танцует под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой».

Ранее «Аталанта» выкладывала ролик под песню группы «Дюна».

«Аталанта» одержала десятую победу подряд в серии А и с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Кальяри» (14 баллов) располагается на 15-й строчке.

Следующий матч в чемпионате Италии клуб из Бергамо проведет 22 декабря против «Эмполи». «Островитяне» в этот же день сыграют против «Венеции».