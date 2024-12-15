Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Италия. Новости
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:14

«Аталанта» после победы над «Калгари» выложила ролик с русской песней

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба «Аталанты» после победы в матче 16-го тура чемпионата Италии над «Кальяри» (1:0) выложила ролик с русской песней.

Бергамаски опубликовали видео с уткой, на которой наложен логотип «Аталанты», которая танцует под песню со словами «Сигма-сигма бой, каждая девчонка хочет танцевать с тобой».

Ранее «Аталанта» выкладывала ролик под песню группы «Дюна».

«Аталанта» одержала десятую победу подряд в серии А и с 37 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Кальяри» (14 баллов) располагается на 15-й строчке.

Следующий матч в чемпионате Италии клуб из Бергамо проведет 22 декабря против «Эмполи». «Островитяне» в этот же день сыграют против «Венеции».

1
ФК Аталанта
Читайте также
Президентом Грузии стал бывший футболист Кавелашвили
Опубликованы кадры смертельного наезда Porsche на мальчика с няней в Новой Москве
Зурабишвили сделала первое заявление по результатам выборов в Грузии
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Сегодня
Вчера
Неделя