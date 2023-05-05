«Аталанта» поздравила «Наполи» с победой в чемпионате Италии

«Аталанта» в соцсетях поздравила «Наполи» с чемпионством в серии А.

«Поздравляем «Наполи» с победой в скудетто», — говорится в сообщении.

4 мая «Наполи» в гостях сыграл вничью с «Удинезе» в 33-м туре серии А (1:1) и завоевал чемпионский титул. За 5 туров до конца розыгрыша серии А отрыв «Наполи» от «Лацио» вырос до 16 очков, что позволило команде Лучано Спаллетти досрочно стать чемпионом Италии.