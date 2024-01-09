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Сегодня, 14:00

«Аталанта»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

«Аталанта» проведет три матча в январе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты «Аталанты».
Алексей Миранчук (крайний справа) поздравляет Тена Копмейнерса с забитым голом.
Фото AFP
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В январе «Аталанта» тренера Джанпьеро Гасперини проведет три матча. «СЭ» публикует информацию о расписании игр команды, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Время начала — московское.

Расписание матчей «Аталанты» в январе 2024 года

  • 10 января. 23:00. 1/4 финала Кубка Италии. «Милан» — «Аталанта»
  • 15 января. 22.45. Серия А. «Аталанта» — «Фрозиноне»
  • 27 января. 17.00. Серия А. «Аталанта» — «Удинезе»

Смотреть видеотрансляции матчей «Аталанты» в прямом эфире можно на каналах холдинга «Матч». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями игр.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел 15 матчей за клуб из Бергамо, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
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