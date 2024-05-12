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«Аталанта» — «Рома»: смотреть трансляцию серии А Италии

«Аталанта» примет «Рому» в 36-м туре чемпионата Италии 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
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«Аталанта» сыграет с «Ромой» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 12 мая. Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д`Италия» в Бергамо, Италия. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Аталанта» — «Рома» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игра Серии А будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Аталанта» занимает пятое место в турнирной таблице серии А с 60 очками. «Рома» набрала столько же очков и располагается на шестой строчке чемпионата Италии.

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
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