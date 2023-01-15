Сегодня, 21:52
«Аталанта» разгромила «Салернитану» со счетом 8:2 в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Дубль в составе победителей оформил Адемола Лукман. Также по голу в свой актив записали Жереми Бога, Джорджио Скальвини, Теун Копмайнерс, Расмус Хейлунд, Эдерсон и Надир Зортеа.
«Аталанта» набрала 34 очка и остается на шестом месте в турнирной таблице. «Салернитана» (18 очков) опустилась на 16-ю строчку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования