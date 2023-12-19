Гол Миранчука помог «Аталанте» одержать волевую победу над «Салернитаной»

«Аталанта» дома победила «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Счет в игре открыли гости — на 10-й минуте гол забил Лоренцо Пирола. Хозяева отличились дважды в начале второго тайма — на 47-й минуте отметился Луис Муриэль, спустя 5 минут гол забил Марио Пашалич. На 83-й минуте Шарль де Кетеларе забил третий гол бергамасков в игре.

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук появился на поле на 85-й минуте и спустя четыре минуты забил четвертый гол своей команды. В добавленное время мяч после удара хавбека попал в штангу.

«Аталанта» набрала 26 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице серии А. «Салернитана» с 8 очками замыкает таблицу.