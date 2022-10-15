«Аталанта» обыграла «Сассуоло» и поднялась на первое место в серии А

15 октября, 23:40
«Аталанта» на домашнем поле обыграла «Сассуоло» в матче 10-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами в состав хозяев поля отметились Марио Пашалич и Адемола Лукман. За гостей забил Георгиос Кирьякопулос.
«Аталанта» набрал 24 очка и поднялась на первое место в турнирной таблице серии А. На втором месте с 23 очками «Наполи», который 17 октября сыграет с «Болоньей» в матче 10-го тура.
«Сассуоло» находится на девятой позиции (12 очков).
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