Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии

«Аталанта» на своем поле обыграла «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 3:1.

Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе. Бельгиец забил на 24-й и 63-й минутах. Во втором случае ему ассистировал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, а в первом россиянин отдал предголевой навес.

На 71-й минуте Миранчук сам отличился с передачи Де Кетеларе. Его заменили на 88-й минуте.

Единственный гол гостей на 90+5-й минуте забил Даниэль Болока.

В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Миланом». Матч пройдет 17 января.