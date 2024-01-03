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Италия

Сегодня, 21:55

Гол и передача Миранчука принесли «Аталанте» победу над «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Аталанта» — «Сассуоло».
Фото Global Look Press
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«Аталанта» на своем поле обыграла «Сассуоло» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 3:1.

Дублем за бергамасков отметился Шарль де Кетеларе. Бельгиец забил на 24-й и 63-й минутах. Во втором случае ему ассистировал российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, а в первом россиянин отдал предголевой навес.

На 71-й минуте Миранчук сам отличился с передачи Де Кетеларе. Его заменили на 88-й минуте.

Единственный гол гостей на 90+5-й минуте забил Даниэль Болока.

В четвертьфинале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Миланом». Матч пройдет 17 января.

Италия. Кубок. 1/8 финала
03 янв, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
3:1
Сассуоло
Источник: Сетка Кубка Италии
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Сассуоло
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Миранчук забил «Сассуоло» в 1/8 финала Кубка Италии